Brignano ricorda con ironia gli esordi dei Beatles, tra Mino Reitano e gli spettacoli di streap tease

Enrico Brignano ricorda i primi concerti dei Beatles sul palco di un locale ad Amburgo, lo Stars Club, in cui si esibiva anche un giovanissimo Mino Reitano, che suonava insieme ai suoi fratelli con il nome Benjamin and His Brothers. Era il 1962, esattamente 60 anni fa, e sul quel palco la musica dal vivo si alternava agli spettacoli di streap tease. Brignano gioca con i ricordi e offre al pubblico un'ironica interpretazione di quelle notti in cui, dopo tante ore di performance live, i ruoli, le note e le canzoni si mescolavano e rischiavano anche un po' di confondersi. La clip è estratta dalla puntata di ieri di "Un'ora sola vi vorrei", il one man show di Enrico Brignano in onda ogni martedì in prima serata su Rai2.