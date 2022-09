Bobby Solo: «Uccidevo topi per imparare a suonare la chitara»

Nel corso della puntata di ieri, Bobby Solo ha raccontato a Pierluigi Diaco, nella trasmissione “Bella ma’” (il primo talent di parola della tv italiana da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2), come ha iniziato a suonare la chitarra a 14 anni: «Mia madre me ne aveva regalata una, ma non sapevo suonarla. Sotto casa mia c’era un falegname che mi disse: “Se con la tua fionda cacci i topi che infestano la mia falegnameria, ti insegno a suonare”. Ogni volta che uccidevo una pantegana mi spiegava un accordo. Ho iniziato così». Alla domanda di Diaco: «Ci sono topi nel mondo dello spettacolo che vorresti eliminare?», l’Elvis Presley italiano ha risposto: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». www.raiplay.it