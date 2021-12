Bisio e il cast di Cops 2: «Ecco cosa siamo disposti a fare per lavorare»

Arrivano su Sky le nuove avventure della sgangherata banda di poliziotti del commissariato di Apulia, guidata da Claudio Bisio nei panni del commissario Cinardi. COPS 2 –Una banda di poliziotti il sequel della commedia diretta da Luca Miniero è una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission. In prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. (Servizio a cura di Eva Carducci)