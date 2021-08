Billy Porter inedita Fata Madrina per Cenerentola: «I classici vanno modernizzati»

«I nostri classici, come abbiamo imparato, nel nostro secolo possono essere problematici in modi molto diversi, sia per mancanza di diversità, ma anche per la percezione che si ha delle donne. Eppure il potere della narrazione è la cosa che sopravvive. E così essere parte della reinterpretazione di questo classico, in questo modo, è a dir poco magico per me, e profondo». Billy Porter, stella di Broadway e vincitore per la serie “Pose” del Primetime Emmy Award nel 2019, diventando primo uomo di colore gay a vincere il premio, è da sempre in prima linea per le battaglie dei diritti civili. La sua interpretazione della fata Madrina porta una ventata d’aria fresca a un classico stantio, che vede le donne sono in funzioni di mogli, impossibilitate a perseguire la propria indipendenza. Cenerentola di Kay Cannon (Pitch Perfect) è un’audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. La nostra eroina (Camila Cabello) ha grandi sogni e con l’aiuto di Fab G riuscirà a perseverare per realizzarli. Cenerentola presenta un cast stellare che comprende Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan, in arrivo su Amazon Prime Video dal 3 settembre. (Servizio a cura di Eva Carducci)