Bianca Balti choc a 'Belve': «A 18 anni ho subito uno stupro»

“A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida". Lo racconta in una toccante testimonianza a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in prima serata il martedì su Rai2, la modella Bianca Balti. "È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza” racconta la top model. Quando Fagnani chiede se l’ha più rivisto, Balti ricorda: “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un Sert. Mi ha fatto piacere vederlo. Nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici”. www.raiplay.it (LaPresse)