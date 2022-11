Ben Platt e Kristen Bell "scorretti" nella commedia Prime Video “The People We Hate at the Wedding”

Nell’esilarante e audace commedia The People We Hate at the Wedding, Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana, insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un’opportunità per ricongiungersi da (più o meno) adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta. Il film è disponibile su Prime Video (Servizio a cura di Eva Carducci)