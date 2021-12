Ben Affleck sul red carpet di "The Tender Bar", l’ultimo film di George Clooney

Ben Affleck e tutto il cast sul red carpet per la premiere dell'attesissimo "The Tender Bar". Il film, che uscirà il 7 gennaio 2022 in streaming su Amazon Prime Video, è diretto da George Clooney. «Una delle cose che ho imparato dalla regia e dalla recitazione è: trova un buon regista e segui la sua guida – spiega l’attore – anche rubare da loro, rubare più cose che puoi, è così che ho imparato a dirigere. Ed è così che George ha imparato a dirigere, il che mi ha sorpreso, perché ho pensato, beh, è bravo in tutto, naturalmente». Nel cast anche un altro grande nome: Christopher Lloyd, l'indimenticabile Doc di "Ritorno al Futuro".

Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più "padroni" dei red carpet

E poi ancora: Tye Sheridan, Lily Rabe e l'esordiente Daniel Ranieri, nel ruolo del piccolo J. R. Moehringer. La storia è infatti l'adattamento cinematografico del romanzo "Il bar delle grandi speranze" del giornalista e scrittore statunitense J. R. Moehringer. Ben Affleck interpreta una forte figura genitoriale per il nipote senza padre: «Una delle cose che mi piace molto del modo in cui il personaggio si avvicina alla figura di un genitore, alla figura di un padre – commenta – è la sua onestà. Perché al giorno d'oggi c'è un po' la tendenza, credo, ad addolcire le cose, a far sì che tutto vada bene. I premi di partecipazione, tutti vincono, tutti prendono una A. Lui non ha paura di dire "Ehi guarda, non sei bravo in questo, sei bravo in quello"». Alla prima era presente anche Jennifer Lopez: i due, tornati insieme da pochi mesi, sono apparsi molto affiatati.