Assegnati al Teatro Centrale di Roma gli Oscar degli Sport Equestri.

FISE e WWF Italia firmano protocollo d’intesa per la conservazione della natura italiana Grande sport, glamour e spettacolo per la quinta edizione dei FISE Awards, il Gran Gala di beneficenza che nella serata di oggi, lunedì 7 marzo, ha celebrato i successi degli Sport Equestri per la stagione 2021. L’appuntamento, andato in scena al Teatro Centrale di Roma, per il 2022 ha visto al fianco della FISE WWF Italia, la più grande associazione ambientalista italiana che da più di 60 anni lotta per la difesa dell’ambiente e delle specie in via di estinzione. FISE Awards ha supportato il progetto WWF “Adotta un’Oasi”, teso a risanare la natura danneggiata del nostro Paese e ristabilire la connettività ecologica, riportando gli ecosistemi ad uno stato di salute più vicino a quello originario. Un’importante collaborazione che sottolinea l’attenzione della FISE per la tutela del territorio - le cui attività si svolgono in spazi aperti all’interno di contesti naturalistici che la Federazione si impegna a preservare e insieme al compagno di sport cavallo, fratello di tanti animali a rischio da proteggere - in una partnership che continuerà nel 2022 grazie al protocollo d’intesa firmato dalle due parti proprio durante la serata e che darà il via a tante altre interessanti attività in favore della sostenibilità ambientale. Tra gli ospiti il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali: “Sono contenta di aver accettato l’invito della Federazione e di poter contribuire all’organizzazione dei prossimi mondiali (concorso completo e attacchi ndr) che si svolgeranno in Italia. Gli eventi sportivi sono un grande volano per la nostra nazione e contribuiscono decisamente a incrementare la cultura dello sport” - ha detto. “Siamo lieti – ha commentato il Presidente FISE, Marco Di Paola di avere al nostro fianco WWF Italia su FISE Awards, serata speciale in cui celebriamo impegno e talento dei nostri due atleti - cavaliere e cavallo - e per tutto l’anno 2022 con iniziative che promuovono la protezione di ambiente e animali. Si tratta di aspetti che condividiamo e in cui crediamo fortemente sia necessario intervenire. Il primo passo lo abbiamo fatto oggi: con questo evento sosteniamo il progetto “Adotta un’Oasi” teso a risanare la natura spesso danneggiata del nostro Paese, prendendoci cura dell’Oasi di Ripa Bianca in un percorso di riqualificazione ecologica”. “Noi del WWF ci prendiamo cura del Pianeta partendo da tutela e protezione della natura che ci è più vicina- ha affermato, Isabella Pratesi, Direttore Conservazione del WWF Italia. Le 100 Oasi che gestiamo sono scrigni di biodiversità in cui il tempo sembra essersi fermato, veri musei naturali a cielo aperto, ma allo stesso tempo vibranti luoghi di ricerca e didattica dove conoscere la natura e comprenderne il valore. Dove oggi si trova l’Oasi di Ripa Bianca, che la FISE ha scelto di supportare e per questo ringraziamo, negli anni ’80 c'era una discarica. Ridare alla natura il suo spazio e lavorare per costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con essa è la nostra mission e se possiamo portarla avanti è grazie a chi ha deciso di stare al nostro fianco e sostenerci”. La soirée, condotta da Rudy Zerbi (personaggio televisivo) insieme a Carolina Rey (personaggio televisivo e cantante), ha omaggiato i protagonisti del 2021, scelti direttamente dalle votazioni on line effettuate da più di 11.000 appassionati di Sport Equestri.