Arriva Luce Social Club su Sky Arte

Arriva la nuova puntata di "Luce Social Club", in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

La serata si apre con il regista Paolo Virzì, nelle sale cinematografiche con “Siccità”. L'ultima opera cinematografica del regista vede protagonista un cast corale di cui fanno parte Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci. La storia, ambientata in una Roma contemporanea, racconta di una città che muore di sete, in cui non piove ormai da tre anni e in cui si muove un coro di personaggi giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. “Siccità”, scritto insieme a Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo, è stato presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia ed è al cinema dal 29 settembre con Vision Distribution.

La puntata prosegue con la musica di Giorgio Poi, tra i talenti più riconosciuti della scena indie italiana e tra i protagonisti della prossima stagione di Indie Jungle, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo giunto alla terza edizione e in onda dal prossimo 15 ottobre su Sky Arte, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nel salotto di Luce Social Club, Giorgio Poi si esibisce in due brani del suo repertorio ed è protagonista di una speciale intervista corredata da una clip in anteprima estratta dlla puntata di cui è protagonista per la nuova stagione di Indie Jungle.

Concludono la serata il regista e sceneggiatore Pupi Avati e l’attore Alessandro Sperduti che interpreta un giovane Dante Alighieri in “Dante”, il nuovo film per la regia di Pupi Avati. Al cinema dal 29 settembre con 01 Distribution, “Dante” vede tra i protagonisti anche Sergio Castellitto nei panni di Boccaccio e Carlotta Gamba nei panni di Beatrice. Il film fornisce un nuovo sguardo sul sommo poeta ed è anticipato dall'uscita del libro "L'alta fantasia" (edito Solferino), scritto dallo stesso Avati.



Alessandro Sperduti (interprete in “Tre piani” di Nanni Moretti e nelle serie televisive internazionali “Leonardo” e “I Medici”) sarà l’host di “Grand Tour” una nuova produzione Sky Original in onda su Sky Arte a inizio 2023.

Ad arricchire la puntata un rvm dedicato a “Moda e Pubblicità In Italia. 1850-1950”, la mostra in programma fino all’11 Dicembre alla Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo – Parma. A cura di Dario Cimorelli, Eugenia Paulicelli, Stefano Roffi, la mostra racconta la nascita della moda in Italia, attraverso 150 affascinanti opere da fine Ottocento a metà Novecento.

Completa la serata il trailer di “Tiziano. L’impero del colore”, il docufilm diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato e scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle, una produzione Sky, Kublai Film, Zetagroup, Gebrueder Beetz e Arte ZDF. Parte della Grande Arte al Cinema - progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital - “Tiziano. L’impero del colore” sarà al cinema eccezionalmente il 3, 4 e 5 ottobre prossimi.

Il programma Luce Social Club

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.