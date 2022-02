MasterChef, arriva Iginio Massari (ed elimina subito alcuni aspiranti chef)

Finalmente (per il pubblico) e purtroppo (per i cuochi amatoriali) è arrivato quel momento: l’ingresso di Iginio Massari nella cucina di MasterChef Italia. Il Maestro della pasticceria è stato il protagonista dell’Invention Test di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand): «il peggior Invention Test della vostra vita», come lo ha definito Chef Giorgio Locatelli. Anche stavolta, l’ingresso del temutissimo Massari è stato pieno di effetti speciali e di paura negli occhi dei cuochi, anche perché, una volta raggiunto il palco insieme ai tre giudici, ha preso di mira uno per uno gli aspiranti chef, “eliminandone” qualcuno… “Immagini concesse da Sky” - “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”