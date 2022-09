Arriva dal 21 settembre "Petra - Seconda Stagione" , quattro nuove storie Sky Original

Dopo il grande successo della prima stagione, Petra Delicato torna in azione: PETRA – SECONDA STAGIONE arriva in esclusiva su Sky dal 21 settembre con quattro nuove storie targate Sky Original prodotte da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM.

Protagonista è ancora Paola Cortellesi, che presta il volto all’ispettore che ha conquistato il cuore del pubblico, insieme all’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte, diretti da Maria Sole Tognazzi che guida il set anche questa seconda stagione. Nel cast anche Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli di Beatrice e Marco, due nuovi personaggi che ruoteranno intorno alle vite di Petra e di Monte. Lo psicanalista Riccardo è interpretato da Sergio Romano.

Petra debutterà il 21 settembre con l’episodio “Serpenti nel Paradiso”, in esclusiva ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming solo su NOW e disponibile on demand (anche in qualità 4K). Al rientro dalle vacanze Natalizie, Petra e Antonio indagano sulla morte di un uomo, ucciso all’interno del lussuoso comprensorio dove viveva con la famiglia. Scopriranno che dietro la facciata apparentemente perfetta di un gruppo di amici si nascondono pericolose gelosie. Questa volta Petra si ritroverà coinvolta a livello personale e per risolvere il caso dovrà stare molto attenta a non cadere in una trappola ben architettata.

Le quattro nuove storie, sempre ambientate a Genova, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia e tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Le sceneggiature sono scritte con la collaborazione di Paola Cortellesi.

A Genova le riprese si sono svolte con il supporto della Genova-Liguria Film Commission.