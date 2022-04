Arisa: «Vorrei rinascere ermafrodita, di testa lo sono»

Arisa ospite in tv si confessa in un'intervista a cuore aperto. Parlando poi di vita dopo la morte, la cantante dichiara di credere nella possibilità di una seconda vita e di voler rinascere come ermafrodita. ARISA: Battiato mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita. DIACO: Perché? A: Perché così sei tutto. D: Lo si può essere anche non essendolo… A: Sì però fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita, non lo so D: Ma di testa lo sei? A: Sì, lo sono D: Questo è… A: Eh però sai una cosa è di testa e una cosa è fisicamente. www.raiplay.it