Anne Hathaway scatenata balla Annalisa: il video è virale

Anne Hathaway scatenata sulle note di "Sinceramente" di Annalisa. Il video, condiviso su X (ex Twitter), mostra l'attrice con un look a scacchi ballare in pista sulle note del successo di Sanremo. Il filmato diventato virale e ha fatto sognare i fan dell'attrice americana e anche della cantante italiana. E tra i commenti c'è anche chi si spinge a evidenziare una somiglianza tra le due.

Il precedente alla Paris Fashion Week

Non è la prima volta che Anne Hathaway, 40 anni, si scatena in pista e diventa il cuore della festa. Alla Paris Fashion Week di poco tempo era infatti circolato un altro video in cui ballava in un afterparty con un minidress dorato e luccicante.