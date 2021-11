Angiolini, Crescentini, Volo, Pandolfi e Nigro per “Per tutta la vita” : «Lo stereotipo più grande? Credere ancora che l’amore duri per sempre»

Per Tutta la vita? Forse, specie se diversi matrimoni vengono annullati dalla Sacra Rota dopo la decisione di un giudice. Il motivo? Il prete che li ha celebrati non è un vero prete. Questo mette in discussioni in particolare quattro coppie, al centro del film di Paolo Costella. Ambra Angiolini e Fabio Volo, Luca Bizzarri e Carolina Crescentini, Claudia Gerini e Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro e Claudia Pandolfi. La decisione è risposarsi o meno, ma soprattutto tirare il bilancio di una vita fatte di scelte, a volte imposte, a volte sentite, altre più ragionate. Ne abbiamo parlato con i protagonisti del film, al cinema dall’11 novembre distribuito da 01 Distribution. (Servizio a cura di Eva Carducci)