Androman, il nuovo singolo "Ricercato" è in radio e su tutte le piattaforme streaming

Dall'8 aprile 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Ricercato”, il nuovo singolo di Androman. “Ricercato” è un viaggio introspettivo dove a colpire sono le intenzioni, i dubbi e le parole taglienti. Si presenta come un brano dallo stile accurato che raccoglie diverse contaminazioni che vanno dal rock-techno al rap e al pop.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Con il nuovo brano voglio esprimere un senso di ricerca nella musica e dare continuità, come per i precedenti, al concetto di ricerca interiore. Nella sua composizione ho dato molta importanza all’intenzione di voce e strumenti, ogni linea è studiata per concedere all’ascoltatore sensazioni nuove e differenti fra loro. Come una medaglia questo brano presenta due facce, a partire dal titolo, Ricercato, provocatorio nell’espressione del giudizio tra le persone, e stilistico per quanto riguarda la ricerca in suoni e parole delle mie canzoni. Auguro a tutti un buon ascolto all’insegna della ricerca in ogni suo termine».

Il videoclip è il sequel del girato del singolo precedente “Ancorami”, nel quale il protagonista Andrea, vero nome dell’artista, dà sfogo ad un avvincente scontro di personalità, tra il buono e il cattivo. Da “Ancorami” dove si fa giustizia da solo in tutti i sensi, a fuggitivo, questa volta, per aver commesso quel cinematico omicidio nei confronti della sua “parte peggiore”.