Alexia, sbarca sui social il nuovo video "Come la vita in genere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi è online su Vevo il video di “Come la vita in genere” (MAMA 2.0, edizioni musicali Skyline Music Publishing) il nuovo singolo di Alexia, già in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store. Alexia si fa in tre (nel vero senso della parola) e diventa la protagonista indiscussa del video: attraverso un grande lavoro di editing, l’artista spezzina balla con le sue tante personalità. Il regista Jacopo Pietrucci racconta con queste parole il lavoro e la genesi della clip: «Ho cercato di seguire l’evoluzione artistica che Alexia sta intraprendendo e che avevo percepito ascoltando il brano. La sfida era riuscire a raccontare il pezzo in un modo semplice ed immediato mostrando al tempo stesso la complessità che c’è in un’artista come lei. È stato soltanto grazie al confronto costante con lei se siamo riusciti nel nostro intento».Ad impreziosire le immagini non è solo la straordinaria grinta dell’artista - prerogativa che le ha sempre permesso di posizionarsi come un’icona nel panorama della musica pop italiana ed internazionale - ma anche gli oufit di tendenza e scelti con cura, che danno la sensazione di morbidezza e di leggerezza. "Come la vita in genere” è scritto da Daniele Magro (autore di molti brani di successo) e prodotto da Davide Tagliapietra.Alexia sarà protagonista di un tour nelle principali città d’Europa: 1.6 TIMISOARA (ROM); 8.6 SOSNOWIEC (POL); 22.6 BUCHAREST (ROM); 29.6 TERUEL (SPA); 6.7 MAASTRICHT (NL); 13.7 LUBIN (POL); 27.7 BADAJOZ (SPA); 8.8 IBIZA (SPA); 10.8 MALLORCA (SPA); 20.9 TUDELA (SPA); 11.10 LUXEMBOURG (LUX)