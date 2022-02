Alan Ritchson al posto di Tom Cruise in “Reacher”: «Può sembrare, ma non mi sono ispirato a Arnold Schwarzenegger»

Dopo l’adattamento cinematografico nel ruolo di Jack Reacher, al posto di Tom Cruise, arriva Alan Rictchson. Fisico statuario e movenze che ricordano, nel primo episodio, quelle di Arnold Schwarzenegger. È lui a dare il volto al protagonista dei romanzi di Lee Child, che abbiamo intervistato insieme al resto del cast. Reacher in arrivo dal 4 febbraio su Prime Video, è una serie a alto tasso adrenalinico, e si basa sul romanzo del 1997 (edito in Italia nel 2000) Killing Floor - Zona Periocolosa. Abbandonati gli abiti militari Reacher diventa un investigatore privato, cercando di scoprire la verità in un caso in cui è coinvolto personalmente. (Servizio a cura di Eva Carducci)