Speranza: «Quasi 80% della popolazione è vaccinata»

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2021 "Siamo a un momento cruciale, la curva del contagio si può mantenere sotto controllo grazie alla campagna di vaccinazione, che ci ha consentito di limitare le restrizioni. Siamo a un passo dall'80% di persone che hanno completato la vaccinazione. Ogni persona che si vaccina rafforza lo scudo contro il Covid", così il ministro della Salute Speranza nel corso della conferenza stampa “La prevenzione viaggia in treno”, in cui si presentavano i consulti per la prevenzione contro i tumori a bordo dei treni ad alta velocità, treni regionali e nei FrecciaLounge delle stazioni. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it