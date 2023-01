Spagna, l'ambasciatore iraniano non stringe la mano alla regina Letizia

(LaPresse) Ha sollevato grandi polemiche, in occasione dell'incontro dei reali spagnoli con il corpo diplomatico accreditato, il mancato saluto dell'ambasciatore iraniano Hassan Ghashghavi alla regina Letizia. Nelle immagini si vede il rappresentante diplomatico stringere la mano a re Felipe VI per poi procedere oltre, ignorando la regina. Dalla rivoluzione islamica del 1979, gli uomini iraniani non possono stringere la mano in pubblico a donne che non fanno parte della loro famiglia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NO SALE