Torna il soldato Adler e riabbraccia i tre "bimbi" salvati nel '44

(Agenzia Vista) Bologna, 23 agosto 2021 - Ha attraversato l'Oceano Atlantico e il tempo, quasi 77 anni della sua lunga vita, per poter abbracciare tre bimbi di un'altra epoca e un altro mondo, incontrati durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1944 il giovane soldato Martin Adler era sbarcato in Italia per combattere i nazifascisti. Nel 2021 il veterano di 97 anni è tornato per il viaggio della vita. Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, fratelli di Monterenzio (Bologna), li aveva visti nell'ottobre del 1944, quando combatteva sulla Linea Gotica. Stava per sparar loro ma si fermò, appena in tempo mentre sbucavano da una cesta, dove si erano nascosti per paura. Li ha ritrovati ottantenni, anch'essi genitori e nonni: «Sono felice, ho atteso tutta la vita questo momento», ha detto, da poco atterrato all'aeroporto Marconi. La loro immagine era rimasta sempre con lui. Scattare fotografie per Martin era un antidoto alla violenza, al suo ruolo di cecchino di guerra che dall'Italia ha portato con sé negli Stati Uniti decine di immagini di luoghi. Ma soprattutto di persone. Ora vorrebbe ritrovare i soggetti dei suoi scatti, le persone conosciute, anche solo sfiorate per un istante, o almeno i loro parenti. Vorrebbe rivivere quegli anni, parlare con la gente. Si avvicina al secolo di esistenza ma non gli manca l'energia: «Sono stati anni difficili, ma abbiamo vinto, tutti insieme», ha detto Adler, quasi esultando. La foto che lo ritrae coi bambini fu scattata da un suo compagno d'armi, John Bronsky, morto nel 2011. Bronski e Adler erano entrati mitra in pugno in un'abitazione dell'Appennino tosco-emiliano, dove oggi, nel pomeriggio, Adler, è voluto tornare, da solo. Da una grande cesta provenivano strani rumori: i due militari del 339th Infantry Regiment erano già pronti a fare fuoco, quando una donna corse loro incontro urlando: 'Bambini, bambini!'. Parole ripetute anche oggi da Martin, tra il riso e il pianto, stringendo a sé i tre, ormai anziani, dopo aver portato cioccolato, come nel 1944, e una rosa. Il gruppo, alle spalle una gigantografia, ha ricreato il quadro, con Martin in carrozzina che ha preso sulle ginocchia Giuliana, tre anni all'epoca, e ha abbracciato Mafalda e Bruno. Piccoli di statura, commossi per l'incontro e intimiditi dalla folla di telecamere e reporter, anche internazionali, i tre sono tornati a essere per qualche minuto i bambini di un tempo, i 'bambini di Martin', come scritto sulla maglietta indossata dal veterano, nato nel Bronx e ora residente a Miami, dalla moglie e dalla figlia, in viaggio con lui. L'incontro dal vivo era stato preceduto, prima di Natale, da quello online, dopo l'appello sui social della figlia Rachelle e rilanciato dallo scrittore Matteo Incerti, che sulla storia di Adler ha pubblicato un libro, raccogliendo tutte le foto dei bambini. La speranza, adesso, è che ne spuntino ancora, dalla cesta della storia. Nei giorni scorsi a Villa di Villa, nel Bellunese, Pietro 'Rinò Cima, 88 anni, si è riconosciuto in un'immagine dell'asilo del paese di Adler, dove i soldati americani avevano la sede e portavano il rancio alle persone.

