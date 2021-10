X Factor 2021: ecco i cantanti scelti dai giudici che andranno ai live

Conto alla rovescia per i live di X-Factor 2021: gli Home Visit si sono conclusi e le squadre dei quattro giudici sono ormai complete. Ad aiutarli nella durissima decisione, quattro grandi ospiti: Emma ha scelto insieme ai Fratelli D’Innocenzo, Mika con l'Editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia Simone Marchetti, Hell Raton insieme a Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, e Manuel Agnelli con l'attore Marco Giallini. Tre cantanti per ogni squadra, gruppi compresi, e per la prima volta senza distinzione di età o di genere. Ma chi saranno i talenti che presto si esibiranno in diretta? E come sono andate le loro performance? Ecco un assaggio di ciò che ci aspetta a partire dal 28 ottobre.