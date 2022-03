Giornata della Memoria delle vittime delle mafie: in migliaia in piazza

(Lapresse) Ventisettesima giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera e Avviso Pubblico ogni 21 marzo. Oggi la piazza principale a Napoli ma eventi in tutta Italia. Prima la lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti, 1055, durante il corteo, poi il discorso di don Luigi Ciotti. In Piemonte, a Torino, la Mole Antonelliana sarà illuminata con la scritta 'A tutte le vittime innocenti delle mafie vanno la nostra memoria e il nostro impegno'. La Giornata quest'anno si intitola 'Terramia. Coltura | Cultura', per simoboleggiare la coltura della terra e la cultura delle coscienze.

