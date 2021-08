Margherita Buy ieri e oggi: ecco com'è cambiata da Le fate ignoranti

David di Donatello, Nastri d'argento, Globi d'oro e Ciak d'oro: i premi che ha vinto Margherita Buy l'annoverano certamente tra le migliori attrici italiane. A breve la vedremo di nuovo sul grande schermo tra i protagonisti del film "Tre piani" di Nanni Moretti, presentato in anteprima esclusiva al Festival di Cannes.

Questa sera su Canale 5 uno dei film che l'ha resa più celebre: è del 2001 e quello di Antonia è ancora uno dei suoi ruoli più amati. Stiamo parlando de "Le fate ignoranti", diretto Ferzan Özpetek, con un giovane Stefano Accorsi nei panni di Michele, amante del marito morto di Antonia. A partire dal suo esordio nel mondo del cinema, nel 1986, Margherita Buy ha ricoperto numerosissimi ruoli che l'hanno vista evolversi come attrice e come donna. Margherita ieri e oggi: ecco alcuni dei passaggi più importanti della sua carriera.