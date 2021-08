Lorella Cuccarini ieri e oggi: il video che mostra com'è cambiata

Conduttrice, ballerina, cantante, attrice: Lorella Cuccarini, 56 anni lo scorso 10 agosto, è ormai un simbolo della televisione italiana. Sono trascorsi più di 35 anni dal suo esordio come showgirl al fianco di Pippo Baudo nel varietà del sabato sera di Rai 1, e oggi Lorella Cuccarini appare bella come allora. Mamma di 4 figli, Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni, Lorella ha da poco festeggiato il trentesimo anniversario di matrimonio con il marito e compagno di una vita, Silvio Testi. Su Instagram alcuni scatti che la vedono in vacanza con tutta la famiglia al completo. Ma com'è cambiata Lorella Cuccarini da quel lontano 1985? Ecco alcune immagini.