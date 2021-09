Alex Belli al Grande Fratello Vip: cose da sapere sulla sua storia con Delia Duran

Attore, modello, influencer: Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è uno dei 22 concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In attesa della messa in onda, a partire dal 13 settembre, Alex si è presentato al pubblico con un video: "Spero di arrivare fino in fondo – ha detto – di fare un bel percorso e di essere me stesso. Il mio motto? Vivi e lascia vivere".

Torna dunque sul piccolo schermo dopo la partecipazione con la fidanzata Delia Duran alla seconda edizione di Temptation Island VIP. Un'avventura che lo ha molto avvicinato alla modella e attrice, tanto da portarla all'altare lo scorso 26 giugno. Ma come si sono conosciuti? Ecco il video con la storia d'amore.