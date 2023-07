Viaggi in camper per la prima volta? Ecco i consigli da non perdere

EMBED





Autentica filosofia di vita oltre che di viaggio, la camperlife sta appassionando un numero sempre maggiore di persone. Flessibile, comodo e libero sono, del resto, gli aggettivi più frequentemente utilizzati per descrivere un itinerario on the road. Perché, se davvero quello che conta è godersi il viaggio, non c’è mezzo migliore del camper o del caravan che garantisce tutto il confort di una casa. Tuttavia, chi intende approcciarsi a questo tipo di vacanza – ma anche chi la pratica già – dovrebbe tenere a mente alcune indicazioni fondamentali. L’Associazione Produttori Camper e Caravan si mette al fianco di coloro che scelgono la vita on the road, fornendo consigli utili a partire dalla raccomandazione di mantenere un atteggiamento rispettoso verso l’ambiente circostante. È bene, quindi, scegliere aree di sosta attrezzate e campeggi che promuovono pratiche ecocompatibili e responsabili. Foto da Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Yoga, quale musica ascoltare? Ecco le playlist perfette per la propria pratica