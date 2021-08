George Clooney e la moglie Amal sono in Toscana, le vacanze a Cortona

Che George Clooney fosse un grande estimatore delle terre italiane lo sapevamo già. Dal 2002 l'attore ha scelto come dimora estiva la settecentesca Villa Oleandra che si trova a Laglio, sul Lago di Como. La sua passione per l'Italia però pare essere ben più estesa. Tanto da scegliere come meta per le vacanze estive un'altra zona del Bel Paese. In questo momento l'attore hollywoodiano si trova infatti a Cortona, in Toscana. Qui, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sarebbero stati visti passeggiare per le vie del borgo e condividere momenti di relax insieme.