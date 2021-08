L'uragano Ida è devastante, il video con le immagini della tempesta

"Questo uragano sarà devastante e pericoloso per le vostre vite. Per favore, prendete precauzioni e prendete sul serio le indicazioni che vi stanno dando". Con queste parole il Presidente Joe Biden ha messo in guardia i cittadini di Louisiana e Mississippi dal pericolo dell'uragano Ida che sta attraversando gli Stati Uniti. Vento forte, pioggia e strade allagate: gli abitanti sono senza corrente e molti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. I danni sono devastanti e la paura di peggioramenti aumenta. In questo servizio il punto sulla situazione negli USA e le immagini dell'uragano.