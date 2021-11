Sicurezza stradale, Castiglioni (Anas): «Nostro obiettivo è ridurre incidenti del 50% entro 2030»

«I risultati dello studio sulla sicurezza stradale non ci hanno sorpreso, perché purtroppo il comportamento scorretto dell'utente è quello che porta alla maggior parte degli incidenti stradali. Anas su questo fronte si muove in tre direzioni: manutenzione, nuove tecnologie e sensibilizzazione, attraverso diverse campagne. L'obiettivo di Anas è di ridurre del 50% gli incidenti lungo le nostre strade entro il 2030». Lo ha detto Matteo Castiglioni, Direttore operation e coordinamento territoriale di Anas alla presentazione della Ricerca Osservatorio Stili di Guida Utenti, commissionata da Anas e condotta dallo Studio Righetti e Monte Ingegneri e Architetti Associati con il contributo dell'Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it