Sanremo 2022, Fedez a Gianni Morandi: «Sono l’unico che ti capisce»

Gianni Morandi ha chiesto scusa per aver inserito su Facebook involontariamente il brano in gara a Sanremo 2022. Il cantante ha chiesto scusa alla Rai, alla casa discografica, a Jovanotti e a tutto lo staff. Non è tardata ad arrivare la risposta solidale di Fedez, protagonista dello stesso episodio lo scorso anno: «Il mio amico Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante Sanremo, vorrei ufficialmente proporre la mia candidatura. Amadeus mi conosce, sa che con me può stare tranquillo, quindi fammi sapere Gianni. Scherzi a parte, sono veramente felice che sia andato tutto bene con Gianni. Ti capisco, forse sono l’unico che ti può veramente capire e ti sono davvero vicino e sono felice che sia andato tutto per il meglio. Un bacione a Gianni e a tutti». / Instagram Fedez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it