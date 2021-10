Napoli, a San Gregorio Armeno anche i Re magi hanno il Green pass

La novità di quest'anno per i Re magi del presepe dei presepi di San Gregorio Armeno è il Green pass. «Ogni anno attualizziamo i nostri pastori, quest'anno il tema principale è il green pass e dato che i Re magi devono compiere un lungo viaggio li abbiamo dotati di certificazione verde. Questa scelta non è stata apprezzata dai no vax che mi hanno insultato, ma non c'era nessun intento politico nella realizzazione delle statuine», così l'artigiano Marco Ferrigno che ha realizzato le statue del presepe.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it