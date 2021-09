Rughe, i consigli del medico estetico sul trattamento viso senza lifting: tutto sul metodo full face

Prendersi cura di sé stessi e del proprio corpo fa ormai parte della routine quotidiana: non solo l'universo femminile, anche gli uomini tengono molto più che in passato ad avere un aspetto giovane e luminoso. Una delle parti del corpo maggiormente interessate è certamente il viso: specchio della nostra età, vorremmo sempre tenerlo tonico e fresco.

Stivali per l'inverno 2021, ecco i modelli che tutte vogliono: la classifica di Stylight

Con il passare del tempo, sono tante le tecniche e i trattamenti antirughe e anti età che sono stati sperimentati, ecco perché per essere sicuri della loro efficacia e della loro corretta esecuzione è sempre preferibile chiedere consiglio agli esperti di medicina estetica. In questo video il medico estetico Dario Tartaglini spiega come sia possibile riempire le rughe senza ricorrere al lifting grazie all'approccio "full face". Ecco di che cosa si tratta e quali sono i benefici per la nostra pelle.