La Regina Elisabetta preoccupata per William: ecco cosa gli ha chiesto di non fare (per il bene di tutti)

La Regina Elisabetta avrebbe chiesto a William e Kate di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per gli spostamenti. Un ordine dettato da una pesante preoccupazione che la mantiene sveglia: se il futuro Re morisse in un incidente, verrebbe minacciata la linea di successione. Mentre il Principe Carlo ha già 73 anni, è il duca di Cambridge con sua moglie e i tre figli a rappresentare il futuro della monarchia.

Una fonte al Sun: «La Regina non pensa che valga la pena rischiare per tutti e cinque di continuare a volare insieme e non può immaginare cosa accadrebbe». Dopo il monito di Sua Maestà a William e Kate, le ricerche online sul Principe Harry Re sono aumentate del 769% in Inghilterra. La popolarità del duca di Sussex non è affatto diminuita, anzi molti sudditi immaginano un universo parallelo con lui sul trono

(Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> PRINCIPE WILLIAM, LA DURA BATTAGLIA CONTRO LA MALATTIA: COME L'HA SCONFITTA