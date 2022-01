Le patatine fritte possono essere tossiche: ecco quali sono gli effetti dell'acrilammide sulla salute

Tra i peccati di gola che a volte ci concediamo ci sono le gustosissime patatine fritte, magari accompagnate da qualche salsa. Attenzione, però, a come le cuciniamo perché possono diventare tossiche e causare problemi molto seri alla nostra salute. Come tutti i fritti, infatti, occorre l’imitarne l’assunzione per non appesantire l’organismo ma la frittura ha anche altri rischi. Il problema sta tutto nell’acrilammide, una sostanza notoriamente cancerogena che si produce quando si frigge.

Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> ATTENZIONE AL CERUME: PUÒ AVERE UN INCREDIBILE EFFETTO COLLATERALE