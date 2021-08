Come prenderti cura delle tue orchidee: tutto ciò che c'è da sapere in 1 minuto

Tra le piante da interno più coltivate ci sono sicuramente le orchidee. Si adattano all'ambiente casalingo e sono molto amate per la grande varietà di colori in cui si trovano che porta un tocco di allegria negli spazi domestici. Ma come prendersi cura delle orchidee?

Tra le domande più frequenti su questa pianta c’è quella che riguarda la giusta posizione in cui collocarla all'interno della casa e poi, naturalmente, la quantità di acqua necessaria per una corretta irrigazione. In questo video scopriamo insieme tutto su luce, acqua, rinvaso e concime. Ecco cosa c'è da sapere per mantenere in salute le vostre orchidee.