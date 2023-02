Nutella Day, arriva la ricetta del fritto di pesce alla Nutella

(LaPresse) Una salsa alla Nutella come accompagnamento a un classico della cucina: la frittura di calamari e gamberi. A inventarsi la ricetta non è qualche eccentrico tiktoker alla ricerca di views ma lo chef di un ristorante di Piozzo, nelle Langhe, a due passi dalla terra che ha dato i natali alla celebre crema spalmabile. Il piatto si chiama Big Bang e sarà presentato nel locale in occasione del World Nutella Day del 5 febbraio, giornata che lo vedrà debuttare in menu per soddisfare i palati più coraggiosi e orientati alla contaminazione. «L’idea del Big Bang è nata al ristorante come una sfida un po’ provocatoria – spiega Bruno Picco, chef del Perlage – ovvero abbinare al fritto di calamari e gamberoni un prodotto iconico del nostro territorio, anche se percepito come lontano dalla cucina di qualità, la Nutella appunto, per omaggiarla e proporla sotto una luce diversa».

