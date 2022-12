Natale, a Napoli il "giocattolo sospeso": centinaia di doni ai bimbi in difficoltà

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha partecipato insieme all'assessore al Welfare Luca Trapanese e all'assessore alle Politiche giovanili Chiara Marciani alla consegna dei 'giocattoli sospesi' nella sede del comune di Palazzo San Giacomo. «Un momento simbolico per essere vicino ai bambini meno fortunati e alle famiglie che hanno problemi economici - ha dichiarato il sindaco Manfredi. Il segnale di una Napoli solidale che non lascia solo chi è in difficoltà».

Influenza, Natale a rischio: «A letto un romano su 5»