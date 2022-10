“Mi Curo di Te”, l'Agenda 2030 spiegata ai bambini. Il progetto di educazione ambientale di Regina e Wwf Italia

Dopo il seguito dell’edizione 2021/2022, a cui hanno partecipato – in tutta Italia – oltre 12.500 classi e 276.000 studenti, sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di “Mi Curo di Te”, il programma gratuito di educazione ambientale promosso da WWF Italia e Regina (Gruppo Sofidel) rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado per scoprire, conoscere e amare il nostro Pianeta e imparare ad assumere comportamenti virtuosi che possono fare bene all’ambiente e alla società. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni sulle connessioni esistenti tra i gesti di ogni giorno e i grandi fenomeni globali, stimolare la curiosità e motivare all’adozione di comportamenti sostenibili. Il tutto con una mascotte d’eccezione: Milla, la formica protagonista degli spot della carta igienica Regina Cartacamomilla. Partendo dalla conoscenza dell’Agenda ONU 2030, la nona edizione di “Mi Curo di Te” condurrà bambini e ragazzi a confrontarsi sul tema dell’acqua e dell’inquinamento da plastica. Il programma di quest’anno racconta quanto l’acqua sia indispensabile per la vita sulla Terra e approfondisce il suo ciclo naturale, creando consapevolezza sul perché, nonostante sia una risorsa rinnovabile, oggi è sempre più preziosa.

