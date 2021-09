Linda Evangelista ha scritto un lungo post su Instagram per spiegare la sua drammatica situazione. Non si è fatto attendere il sostegno delle sue ex colleghe top model Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com



LEGGI ANCHE: -- Il modello che non invecchia mai: ecco le foto incredibili, ha 55 anni ma ne dimostra a stento 25. Non ci crederai mai quando vedrai le foto