Fumetto e rock, Stefano Pancari racconta 'Looks That Kill': «La sicurezza non è un dovere imposto»

Il 15 settembre è uscito Looks That Kill. Chi sta mettendo a rischio la tua vita? di Stefano Pancari edito da Epc Editore. Un fumetto per diffondere i valori di cultura, educazione civica, sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale e formazione. Il progetto è stato presentato il 22 settembre al Safety Expo 2022 di Bergamo insieme ad una buona dose di musica rock. Un concept show immersivo a cura di Rock'n'Safe, legato alla colonna sonora ispirata alle tavole stesse. Ma cosa c'entra la sicurezza con il rock? Ce lo spiega lo stesso Stefano Pancari.

