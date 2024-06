Ferragni, via il manager Fabio Maria Damato: «Mi sono dimesso»

(LaPresse) Si separano le strade di Chiara Ferragni e del manager e braccio destro Fabio Maria Damato . La conferma arriva da un comunicato delle società della nota influencer, Fenice e TBS Crew che recita: "Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale”. I due erano stati indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di truffa legata alla vicenda del “Pandorogate”. Ma l'ex direttore generale delle due società smentisce la versione di Fenice e Tbs e chiarisce In questi mesi difficili non ho mai replicato a provocazioni o a informazioni errate ma oggi è opportuno "rettificare come la mia uscita sia stata una scelta autonoma e volontaria", scrive Damato su Instagram