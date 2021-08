Fast & Furious 9 è al cinema: Vin Diesel e John Cena protagonisti

Dopo alcune anteprime proiettate in esclusiva nei giorni scorsi, è uscito oggi nelle sale "Fast & Furious 9 - The Fast Saga". È il nono capitolo dell'amatissima serie cinematografica d'azione che in questi anni ha regalato parecchie emozioni al grande pubblico. Tra i volti noti del film, Vin Diesel, nei panni di Dom Toretto, e poi Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren. Attesissimo invece il personaggio di Jakob Toretto, fratello di Dom, interpretato dal wrestler e attore statunitense John Cena. Azione, auto e intrecci famigliari: non manca proprio nulla al nuovo film firmato Justin Lin che ha incassato già 1 milione solo con le proiezioni speciali.