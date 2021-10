Farina (Ania): «Industria assicurativa può favorire transizione ecologica»

«La transizione verso un'economia sostenibile è un tema su cui tutti gli assicuratori del mondo, e tra questi sicuramente quelli italiani, stanno già offrendo un contributo significativo, in considerazione del loro ruolo di investitori e di fornitori di protezione. Come abbiamo detto ieri, l’industria assicurativa, che a livello nazionale ha investimenti per oltre il 60% del PIL, ha la capacità e l'interesse a investire in attività sostenibili e di lungo termine. Può favorire e efficacemente, quindi, finanziare la transizione verso economie a emissioni zero, efficienti sotto il profilo delle risorse e più sostenibili», così la presidente di Ania Farina nel corso dell'Insurance Summit.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it