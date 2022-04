Ed Sheeran a sorpresa in un pub di Birmingham: serata di balli e brindisi tra i clienti increduli

Prima di uscire di casa, i clienti di questo pub di Birmingham non avrebbero mai immaginato che di lì a poco la loro serata sarebbe diventata memorabile. Ed Sheeran in persona si è presentato all'improvviso nel locale per bere qualcosa insieme all'amico rapper Jaykae. La serata ha così preso una svolta inaspettata, trasformandosi in una vera e propria festa. La star di "Shape Of You" ha iniziato a cantare e ballare insieme ai presenti, tra brindisi, canzoni e partite a biliardo. Una notte indimenticabile per questo piccolo pub del centro di Birmingham.

