Covid, l'Inps non paga più la quarantena: che succede ora? Ecco cosa c'è da sapere

Per mancanza di coperture e stanziamenti, in caso di quarantena per contatto Covid, l'Inps non erogherà più l'indennità prevista per l'assenza del lavoratore dal luogo di lavoro. La quarantena obbligatoria che scatta nel caso in cui si entri in contatto con una persona positiva non viene più considerata malattia e dunque il lavoratore non è più a carico dell'ente previdenziale. Ma cosa succede allora? Su chi grava l'assenza del dipendente? La questione è controversa e i sindacati si sono già attivati per ottenere risposte chiare dal Governo. In questo video tutto ciò che c'è da sapere sulla faccenda.

