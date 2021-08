Dieta, come cuocere gli alimenti? Ecco cosa bisogna sapere per mantenersi in forma

Quali sono le tecniche di cottura più adatte ai diversi alimenti? Stare attenti all'alimentazione significa non solo seguire una dieta equilibrata, ma anche fare attenzione a come si cucinano i cibi. Affinché un prodotto rilasci tutte le sue proprietà, infatti, scegliere una tecnica piuttosto che un'altra fa la differenza. Le verdure, ad esempio, vanno cotte molto poco, ma sapevate che alcuni vegetali preferiscono una cottura molto molto lunga? In questo video la nutrizionista Lucilla Titta ci spiega alcune differenze importanti in meno di 2 minuti. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.