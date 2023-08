di Nicole Cavazzutti

Poco battuta dal turismo di massa, la regione delle Marche regala sorprese non solo per la sua arte, natura ed enogastronomia ma pure per i suoi cocktail bar.

Hai capito bene. E in questo video Cocktail Safari Marche ti portiamo alla scoperta dei locali da provare. Da Macerata a Civitanova Marche, senza scordare Jesi.