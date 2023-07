Giardina (Coldiretti): «Con il caldo +20% consumi di frutta in sette giorni»

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2023 Aumentano del 20% dei consumi di frutta e verdura in Italia in una settimana, spinti dalle alte temperature estive di questi giorni. Scatta infatti la voglia di refrigerio con pesche, albicocche, meloni, cocomeri, cetrioli, pomodori e insalate, come stima la Coldiretti sulle base dei dati dei mercati di Campagna Amica, in occasione del #tintarelladay al Villaggio contadino di San Benedetto. Si tratta di alimenti che nutrono e dissetano ma che fanno bene anche all'abbronzatura. Durante l'estate infatti il 36% degli italiani li inserisce nella propria dieta proprio perché aiutano a "catturare" i raggi del sole e a difendere l'organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. L'analisi di Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev