Bad Bunny getta via il telefono di una fan che prova a scattare un selfie: il video che ha scatenato le polemiche

Un fan si avvicina a Bad Bunny per chiedere un selfie e il rapper dopo qualche secondo le prende il telefono e lo getta in acqua. Un video, girato nella Repubblica Domenicana, che ha fatto il giro del web e ha costretto l'artista 28enne a rendere conto dell'accaduto.

«La persona che viene da me per salutarmi, per dirmi qualcosa, o semplicemente per incontrarmi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi viene a mettermi un telefono in faccia, lo considererò per quello che è, una mancanza di rispetto e lo tratterò come tale», ha chiarito Bunny in un post Twitter.

Ilary Blasi con Bastian a Bangkok, dal jet privato all'hotel extra lusso: ecco quanto costa la vacanza da sogno