Maltempo Emilia Romagna, sindaco di Forlì: «Servono più aiuti, uomo sopravvissuto 11 ore aggrappato a un ramo»

di Mauro Evangelisti

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, parla di una notte drammatica: «Abbiamo intero quartieri ancora allagati, centinaia di persone da portare al sicuro. Di notte è stato difficilissimo intervenire, il buio ha ostacolato i soccorsi. Miracolosamente salvata una neonata con l'elicottero, un uomo è sopravvissuto 11 ore aggrappato al ramo di un albero. Ora ci servono più aiuti, più mezzi, perché siamo di fronte a una catastrofe che per noi in Romagna non ha precedenti nella storia». Aggiunge: «Nelle prossime ore ci sarà ancora pioggia ma non dovrebbe avere le stesse conseguenze di ieri sera».